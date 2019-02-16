السعودية تعلن وفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا

المصدر: (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السعودية وفاة ثلاث أشخاص وإصابة 18 آخرين بـ " فيروس كورونا" (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) خلال أسبوع.

وقال مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة السعودية، على موقعه الرسمي اليوم السبت ، إن "الأسبوع الوبائي الحالي سجل أعلى عدد في الإصابات بفيروس كورونا إذ بلغ عدد الإصابات 21 حالة، شكل الرجال منها 15 حالة والسيدات ست حالات .

وأشار المركز إلى وفاة ثلاث حالات وتنويم 12 حالة في المستشفى وعزل ست حالات منزليا.

ولفت إلى أن أصغر فئة عمرية للإصابة لفتاة تبلغ 16 عاما صنفت عدواها بالمخالطة المنزلية ، فيما كانت أكبر فئة عمرية لسيدة في الثمانين من العمر صنفت عدواها بثانوية مكتسبة في منشأة صحية.

وحسب المركز ، اتضح من المسح أن العدوى الثانوية المكتسبة في منشأة صحية تصدرت المشهد تليها العدوى الأولية (مخالطة الإبل والمخالطة المنزلية) .

ووفقا للمركز ، تصدرت وادي الدواسر بمنطقة الرياض عدد الإصابات بـ 16 حالة، ثم الرياض بـ 3 حالات، وحالة واحدة في كل من بريدة ونجران.