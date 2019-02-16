مقتل وإصابة 7 أشخاص في أعمال شغب بالأردن

المصدر: (أ ف ب)

قتل شخص وجرح ستة آخرون بينهم أربعة من رجال الشرطة مساء الجمعة في محافظة عجلون بشمال الأردن في أعمال شغب استمرت ليلا وتلت شجارا على إثر رفض سيارة الامتثال لأوامر دورية للشرطة، حسبما أعلن مصدر رسمي السبت.

وذكر تلفزيون المملكة الرسمي أن "الهدوء عاد إلى بلدة عنجرة والأمور عادت إلى طبيعتها"، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تفرض طوقاً على البلدة وتمنع دخول أي شخص إليها".

وقال ناطق إعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان السبت إن "دورية مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك" أوقفت "أثناء عملها في محافظة عجلون (73 كلم شمال عمان) مساء الجمعة احدى المركبات العمومية وبداخلها شخصان".

وأضاف "عند الطلب منهما (الراكبان) إبراز إثباتاتهما الشخصية رفضا ذلك وقاما بمقاومة طاقم الدورية".

وتابع أنهما "قاما بالاتصال بمجموعة من أقاربهما، وحضرت مجموعة منهم وقاموا بالتهجم على طواقم الدورية بالحجارة"، موضحا أنه "تم التعامل معهم بالغاز المسيل للدموع وتفريقهم وتمت السيطرة وضبط الشخصين اللذين كانا داخل المركبة العمومية وتم اصطحابهما للمركز الامني".

وأشار إلى أن ذلك أسفر عن "إصابة أربعة من طاقم الدورية وأضرار مادية فيإحدى المركبات الامنية".

وتابع "بعد ذلك قامت مجموعة من الأشخاص بأعمال الشغب وإغلاق الطريق العام وإالقاء الحجارة على المركبات المارة، واطلاق العيارات النارية من اسلحة رشاشة وبصورة مباشرة باتجاه القوة الامنية من داخل منطقة حرجية".

كما قاموا "بحرق مركبة حكومية والاعتداء على مبنى وسكن محافظ عجلون وبعض المؤسسات الحكومية" ما أدى إلى "احتراق جزء من سكن محافظ عجلون واصابة هذه المباني بأعيرة نارية من أسلحة رشاشة".

وأضاف البيان "بعد ذلك ورد بلاغ بإسعاف شخصين مصابين بأعيرة نارية مجهولة المصدر للمستشفى، ما لبث احدهما أن فارق الحياة، فيما لا زال الشخص الاخر قيد العلاج". كما أصيب "احد المواطنين بعيار ناري في منطقة البطن".

وأشار إلى أن "تحقيقاً فتح في الحادث للوقوف على ملابساته".