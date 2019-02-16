الخارجية الأمريكية تحذر من التقارب القطري الإيراني

المصدر: عواصم ـ وكالات

حذّر مصدر مسؤول في الخارجية الأمريكية من التقارب القطري الإيراني، واعتبره مهدداً للسياسات التي تبنّتها المنطقة للحدّ من النفوذ الإيراني.

في السياق تجاهلت وسائل الإعلام القطرية وأبواقها المأجورة حضور وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مؤتمر وارسو الذي دعت إليه الولايات المتحدة، وتحدثت عن مقاطعة قطرية للمؤتمر، في محاولة لتضليل الرأي العام العربي، غير أن صورة التقطت لوزير خارجية قطر على طاولة واحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أسقطت ألاعيبهم الإعلامية. فيما انتقد رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، عقد مؤتمر وارسو، واصفاً إياه من خلال تغريدة على «تويتر» بـ«عرس وارسو». وجاءت صورة وزير الخارجية القطري وهو يجلس إلى جانب نتانياهو لتريق ماء وجههم. وأفشلت محاولتهم ممارسة حملة ضد دول المقاطعة.

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