واشنطن: نتمنى حدوث عملية انتقالية في السودان

المصدر: واشنطن، الخرطوم ـ طارق عثمان، وكالات

طالب وزير الخارجة الأمريكي مايك بومبيو، رئيس السوادن عمر البشير وحكومته، بالاستماع إلى أصوات الشعب السوداني. وقال: «نتمنى أن تحصل عملية انتقالية في البلاد» فيما أعلن ناطق باسم الشرطة السودانية أن شرطيا توفي متأثرا بجروحه بعدما رشق محتجون مركبة أمنية بالحجارة خلال مرورها قرب مظاهرات في الخرطوم أول من أمس.

في السياق، أغلق تجمع المهنيين السودانيين كل نوافذ الحوار مع الحكومة، وأعلن عن موكب جديد الخميس المقبل أطلق عليه (موكب الرحيل) يتقدمه قادة القوى السياسية والمدنية والمهنية سيتوجه من وسط العاصمة الخرطوم نحو القصر الرئاسي، فيما عاش السودانيون أمس ليلة مظلمة بعد انقطاع التيار الكهربائي عن كل أنحاء البلاد.

ودخلت الاحتجاجات الشعبية يومها الـ58 دون توقف، وخرج أمس المئات في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم ومدينة خشم القربة شرق البلاد.

وتظاهر أمس مئات السودانيين عقب صلاة الجمعة بمسجد الهجرة بأم درمان معقل أنصار حزب الأمة المعارض، وردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل النظام، غير أن قوات الأمن والشرطة المتمركزة تصدت لهم بالقوة وفرقتهم بالغاز المسيل للدموع.