المغرب يفكّك خلية داعشية

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

أعلنت السلطات المغربية، أنها فكّكت، أمس، خلية من خمسة أفراد يشتبه في موالاتهم لتنظيم داعش، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.

وقال بيان لوزارة الداخلية، إنّ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تمكن من تفكيك خلية تتكون من خمسة متطرّفين تتراوح أعمارهم بين 21 و36 عاماً، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ينشطون بمدينة آسفي جنوب غرب البلاد.

وأوضح أنّ المشتبه بهم أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش، وأبدوا استعدادهم للانخراط في الأجندة التخريبية للتنظيم الإرهابي بهدف المس بأمن واستقرار المملكة، مشيراً إلى أنّ أحد المشتبه بهم حاول الانضمام لإحدى جماعات التنظيم في منطقة الساحل الإفريقي. وأسفرت العملية عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومخطوطات ذات طابع متطرف.