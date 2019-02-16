إحباط محاولة إرهابية في الجيزة

المصدر: ■ القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم خطط له عناصر في تنظيم الإخوان الإرهابي في محافظة الجيزة غربي القاهرة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»: «صرح مصدر أمني أن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية قامت بمحاولة استهداف قوى أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة».

وأضاف البيان: «قام خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية بإبطال مفعول عبوة بدائية الصنع»، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمباشرة التحقيقات.

وقال مصدران أمنيان إن شرطيين وثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح طفيفة في انفجار قنبلة خلال محاولة إبطال مفعولها في ميدان الجيزة. وأضاف المصدران أن القنبلة وقنبلة أخرى تمكنت الشرطة من إبطال مفعولهما، وضعتا بالقرب من سيارتي شرطة كانتا تؤمنان صلاة الجمعة في مسجد الاستقامة، مشيريْن إلى أنّ الشرطة أبطلت مفعول قنبلة ثالثة عثر عليها قرب جامعة القاهرة التي توجد في محافظة الجيزة أيضاً.

وكانت الوزارة أعلنت يناير الماضي، أنّها تمكنت من القضاء على خلية تابعة للتنظيم الإرهابي في محافظة القليوبية، شمالي القاهرة، وقتل خمسة من عناصرها الذين بادروا إلى إطلاق الرصاص على قوات الأمن. ودأبت عناصر الإخوان على التخطيط أو شنّ هجمات إرهابية في مصر تحت مسميات مختلفة.