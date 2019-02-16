الكويت: موقفنا راسخ في رفض التطبيع مع إسرائيل

المصدر: الكويت - كونا

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أمس، أن موقف الكويت واضح في رفض التطبيع مع إسرائيل، وأنها ستكون آخر من يطبع معها، مشدداً على أنه واهمٌ من يعتقد أن الصورة الجماعية في مؤتمر وارسو تعني تغييراً في موقف الكويت الراسخ والرافض للتطبيع.

وصرح الجارالله تعليقاً على ما أشارت إليه وسائل التواصل الاجتماعي حول مشاركة الكويت في مؤتمر وارسو، بأن هذه المشاركة في المؤتمر جاءت بناء على دعوة من الولايات المتحدة وبولندا، وهما دولتان نرتبط بهما بعلاقات وثيقة وتحالف في العديد من القضايا، كما أن جدول أعمال المؤتمر يتعلق بأمور تتصل بمستقبل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط الذي نحن جزء منه.

واستطرد نائب وزير الخارجية بأن «الكويت أكدت وتؤكد مجدداً أنها ستكون آخر من يطبع مع إسرائيل بعد أن يتحقق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

ذلك الحل الذي يرتكز على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية». وأما الحديث الذي أثير حول الصورة الجماعية وما تشير إليه من تغيّر في الموقف الكويتي الرافض للتطبيع، أكد الجارالله أن التطبيع له صور وسبل عديدة.