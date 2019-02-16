المصدر: الموصل - وكالات رام الله - وكالات

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أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى أمس، مقتل تسعة من عناصر داعش في عملية أمنية شمال غرب الموصل.

وقال العقيد خضير الجبوري من شرطة نينوى إن «شرطة نينوى نفذت عملية أمنية جديدة في جبال العطشانة قرب بلدة بادوش /‏30 كلم شمال غرب الموصل/‏ وتمكنت من قتل تسعة من عناصر داعش وتدمير خمسة أنفاق داخل جبال العطشانة».

وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم داعش عسكرياً.

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وقعت شركة مصر للطيران بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطيني، تقوم بموجبه بتسيير 56 رحلة جوية لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين، يأتي هذا التعاون بعد توقف دام لما يقرب من 6 سنوات، وحرصت مصر للطيران على تذليل كل الإجراءات العالقة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى.

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حذر رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، من تداعيات ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على مصادر المياه وحرمان المواطنين الفلسطينيين منها.

وقال غنيم إن «الاحتلال الإسرائيلي يتعمد التضييق على الفلسطينيين بسيطرته على المياه ومنع البحث عن مصادر جديدة، ما يتسبب بشلل قطاعات واسعة يعتمد عليها الفلسطينيون، مثل الزراعة وتربية الحيوانات، التي تعتبر وسيلة رزق لآلاف العائلات الفلسطينية في قرى الضفة الغربية».

وأشار إلى «تزايد بناء إسرائيل للمستوطنات، التي باتت تلتهم أجزاء كثيرة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحب ذلك من السيطرة على آبار جوفية يستغلها الفلسطينيون لتوفير مياه الزراعة».وأظهر تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية أن إسرائيل «تتحكم وتسيطر على 90% من مصادر المياه الفلسطينية.