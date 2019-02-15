مقتل مزارع أردني وعنصري أمن بانفجار لغمين قديمين في السلط

المصدر: عمّان - أ.ف.ب

لقي عنصرا أمن ومزارع أردني مصرعهم، أمس، إثر انفجار لغمين أرضيين في إحدى مزارع منطقة السلط، شمال غرب عمان، فيما أصيب 7 من عناصر الأمن بجروح، كما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «صاحب مزرعة في السلط لقي حتفه نتيجة انفجار لغم أرضي قديم بمزرعته». وأضاف أنه «لدى حضور الأجهزة الأمنية لمعاينة الموقع انفجر لغم أرضي قديم ثان، ما أدى إلى مقتل رجلي أمن وإصابة سبعة آخرين بإصابات متوسطة».

وأشار إلى أن أجهزة الأمن أغلقت المنطقة «للمسح والتحقيق»، ونقلت المصابين إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية للعلاج. وشهدت السلط في أغسطس الماضي اشتباكات بين رجال الأمن ومسلحين أدت إلى مقتل أربعة من رجال الأمن وثلاثة إرهابيين.

ووقعت الاشتباكات خلال مداهمة مبنى في السلط تحصنت بداخله خلية إرهابية متورطة في انفجار عبوة ناسفة قبل أيام وضعت أسفل سيارة دورية أمنية في منطقة الفحيص غرب العاصمة الأردنية.

وأدى الهجوم على الدورية المكلفة بحماية مهرجان الفحيص الفني إلى مقتل رجل أمن وجرح ستة آخرين.