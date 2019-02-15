الاحتلال يعتقل شاباً تسلل من لبنان

المصدر: فلسطين المحتلة - وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً بعد تسلله من لبنان تجاه الأراضي الفلسطينية، التي تحتلها إسرائيل. وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن الشاب كان بحوزته سكين، وتم ضبطه بعد تسلله. وتم نقل الشاب للتحقيق، دون الكشف عن جنسيته بعد.

في الأثناء، كشف موقع «واللا» الإسرائيلي عن خلافات حادة داخل «المنظومة الأمنية» بين جيش الاحتلال و«سلطة الطوارئ» على مدى جاهزية ما تسمى «الجبهة الداخلية» للحرب المقبلة، حيث أظهرت المعلومات وجود فجوات عميقة في جاهزية الجبهة الداخلية.

وحسب الموقع، فقد أوضح مصدر مطلع أن إسرائيل تخشى الدخول في حرب صاروخية في الشمال أو في الجنوب، حيث يدور الحديث عن فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى- حسب المصدر- الذي أكد عدم قدرة جيش الاحتلال على متابعته واهتمامه بـ«الجبهة الداخلية» خلال الحرب.