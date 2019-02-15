رئيس بولندا يستقبل عبدالله بن زايد

المصدر: وارسو- وام

استقبل أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور نائب رئيس جمهورية بولندا، البروفيسور ياتسيك تشابوتوفيتش وزير خارجية بولندا، ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي.

كما استقبل الرئيس البولندي إلى جانب سموه، رؤساء وفود الدول المشاركة في مؤتمر وارسو من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل سموه إلى رئيس جمهورية بولندا خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لبولندا المزيد من التقدم والنماء.

وحمّل رئيس بولندا تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطوّر والازدهار.

عقب ذلك، أقام رئيس جمهورية بولندا مأدبة عشاء للوفود المشاركة.