«مسام»: 868 لغماً زرعتها الميليشيا

المصدر: دبي، الرياض - البيان

علن مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) أسامة القصيبي، إتلاف 868 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف اليمنية.

وجرى إتلاف الألغام بمديرية الميتمة بعد نزعها وتفكيكها وجمعها من مناطق عالية التأثير في اليتمة والأجاشر وخب الشعف شمال الجوف، من قبل فرق النزع الميدانية التابعة للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن، وبمساندة من البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام.

وأكد القصيبي، استمرار الفرق الهندسية في عملها بنزع الألغام في المناطق عالية التأثير. وأشار إلى انتشار الفرق من اليتمة بالجوف مروراً بمأرب وشبوة والبيضاء وأبين والضالع وعدن وتعز ومناطق الساحل الغربي وصولاً إلى الحديدة.

من جهته، ثمّن مدير عام البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، العميد الركن أمين العقيلي الدعم الذي يقدمه مشروع مسام لنزع الألغام التي أصبحت تمثل كارثة إنسانية كبيرة في اليمن.