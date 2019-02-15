ترتيبات لعقد البرلمان في عدن

المصدر: الرياض ـ سبأنت

قال وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في اليمن محمد مقبل الحميري إن أعضاء البرلمان المتواجدين في صنعاء رغم قلة عددهم الذي لا يتجاور الـ30 عضواً يعتبرون في عداد الرهائن لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ 4 ديسمبر 2017.

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستو. وأكد الحميري أن الترتيبات جارية لانعقاد جلسات المجلس في العاصمة المؤقتة عدن خاصة وأن النصاب القانوني للانعقاد قد اكتمل. وقد بارك السفير الفرنسي الخطوات والجهود المبذولة لإعادة انعقاد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن.