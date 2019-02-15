متفرقات العراق

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قتل 8 عناصر من فصائل سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، أمس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم. وقال مصدر امني، إن «عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة لقوات سرايا السلام لدى مرورها على الطريق السريعة قرب مدينة سامراء، ما أدى إلى مقتل ثمانية منهم وإصابة آخرين بجروح». سامراء- بغداد - وكالات -

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انفجرت 3 عبوات ناسفة بمناطق مختلفة من محافظة صلاح الدين، أسفرت عن مقتل وإصابة 9 عناصر أمن. وقال مصدر أمني، إن الأولى انفجرت بالقرب من حقول عجيل النفطي، والثانية استهدفت دورية راجلة لقوات الحشد الشعبي بمنطقة الصفا، والثالثة انفجرت في منطقة المسحك التابعة لقضاء بيجي.