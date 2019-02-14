الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن الهندية

المصدر: وام

أدانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي استهدف اليوم حافلتين في جنوب اقليم كشمير وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا في صفوف عناصر الشرطة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الامارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية.. وتؤكد وقوفها الى جانب جمهورية الهند الصديقة في الإجراءات التي تتخذها ضد التطرف والعنف والإرهاب.

وشددت على موقف الإمارات الثابت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة وأيا كان مصدره ومنطلقاته.. داعية إلى تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة التطرف والإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازي دولة الإمارات وصادق مواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الهند الصديق متمنية الشفاء العاجل للجرحى في هذا العمل الإرهابي الآثم.