محمد بن سلمان ومحمود عباس يبحثان مستجدات الأوضاع الفلسطينية

المصدر: الرياض - وكالات

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، في الرياض مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

على صعيد متصل، حوّل الصندوق السعودي للتنمية 60 مليون دولار لحساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة العربية السعودية الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر نوفمبر وديسمبر 2018 ويناير 2019.

وقال أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في بيان، إن هذه المساهمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية الدائم للقضية الفلسطينية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية كافة.