السعودية تؤكد دعمها لأمن واستقرار لبنان

المصدر: بيروت- البيان- وكالات

أكدت المملكة العربية السعودية، وقوفها إلى جانب لبنان، ومساعدته في المجالات كافة؛ بهدف تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، كما قررت رفع التحذير عن سفر مواطنيها إلى لبنان.

واستقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، أمس المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا. ونقل المستشار العلولا خلال الاستقبال للرئيس اللبناني، تحيات خادم الحرمين الشريفين للملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهانيهما بمناسبة تشكيل حكومة لبنان الجديدة، مؤكداً دعم السعودية لأمن واستقرار لبنان .

رفع التحذير

من جهته أعلن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بعد لقائه والموفد السعودي نزار العلولا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أنه«سيتم رفع التحذير عن سفر السعوديين إلى لبنان»، وقال: «نظراً لانتفاء الأسباب الأمنية التي دفعتنا لتحذير رعايانا من السفر ونتيجة التطمينات التي سمعناها نرفع تحذيرنا للمواطنين المسافرين الى لبنان».

وأضاف: «بناء على التطمينات التي تلقتها المملكة من الحكومة اللبنانية، على استقرار الأوضاع الأمنية فيها، فإن المملكة العربية السعودية ترفع تحذيرها للمواطنين المسافرين إلى لبنان".