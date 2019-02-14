نتانياهو لوزير الخارجية العماني: دعوتي إلى عُمان قرار جريء

المصدر: وارسو - وكالات

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أمس، على هامش مؤتمر وارسو للشرق الأوسط. وظهر نتانياهو في مقطع فيديو، أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو يقول لبن علوي «إنه مسرور لرؤيته مرة ثانية».

وأضاف «إن القرار الجريء للسلطان قابوس بن سعيد بدعوتي إلى عُمان يغيّر العالم». يشار إلى أن نتانياهو زار في أكتوبر الماضي سلطنة عمان والتقى جلالة السلطان قابوس بن سعيد. وقال بن علوي مخاطباً نتانياهو «يعاني الناس في الشرق الأوسط كثيراً لأنهم عالقون في الماضي. نقول الآن إن هذا عصر جديد من أجل المستقبل وتحقيق الازدهار لصالح جميع الشعوب».

كما قال نتانياهو- في كلمة أمام مؤتمر حول الشرق الأوسط تنظمه بولندا والولايات المتحدة في وارسو: «لقد جئت للتو من اجتماع ممتاز مع الوزير المسؤول عن الخارجية في سلطنة عمان، وقد ناقشنا خطوات إضافية يمكننا أن نقوم بها معاً بالتعاون مع دول أخرى من أجل طرح المصلحة المشتركة، وسوف يتواصل ذلك».