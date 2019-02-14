البرلمان العربي يُدين عرقلة الحوثي للإغاثة

المصدر: القاهرة - وام

دان البرلمان العربي انتهاك جماعة الحوثي للأعمال الإنسانية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية في اليمن. وطالب البرلمان - في قرار أصدره في ختام أعمال جلسته العامة التي عقدت بمقر الجامعة العربية، أول من أمس، بضرورة الضغط على جماعة الحوثي للإذعان للقانون الإنساني الدولي، وعدم عرقلة أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن.

وأكد البرلمان العربي، أنه يتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، خاصة بعد مرور أكثر من شهرين على اتفاق استوكهولم دون تنفيذه من قبل جماعة الحوثي، إضافة إلى تفاقم الحالة الإنسانية.

ورحب بقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2451) و(2452) واللذين شددا على ضرورة تنفيذ اتفاق استوكهولم، وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تسمية الطرف المعرقل لاتفاق استوكهولم.