أمريكا تمدّ لبنان بصواريخ موجهة بالليزر

المصدر: بيروت - وكالات

سلمت الولايات المتحدة صواريخ موجهة بالليزر تزيد قيمتها على 16 مليون دولار للجيش اللبناني امس، تبرهن به واشنطن على ما وصفته «بالتزام قوي وراسخ» تجاه لبنان.

وقال بيان للسفارة الأمريكية في بيروت في بيان، إن الولايات المتحدة سلمت أمس، الجيش اللبناني صواريخ متقدمة، وأضافت «يسر الولايات المتحدة أن تعلن عن تسليم صواريخ متقدمة موجهة بالليزر (أيه بي كيه دبليو إس ) والتي تقدر قيمتها بأكثر من 16 مليون دولار، ومقدمة إلى القوات المسلحة اللبنانية».

وأضاف البيان «هذه الصواريخ الموجهة بالليزر هي مكون أساسي للطائرة الهجومية الجديدة للقوات الجوية (أيه -29 سوبر توكانو). وتابع «يُظهر التسليم التزام الولايات المتحدة الثابت والمتواصل بدعم القوات المسلحة اللبنانية بصفتها المدافع الوحيد الشرعي عن لبنان».

ومدت الولايات المتحدة الجيش اللبناني بمساعدات بأكثر من 2.3 مليار دولار منذ العام 2005، بهدف دعمه باعتباره «المدافع الشرعي الوحيد» عن البلد.

الذخيرة

من جهة أخرى، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الجيش تسلم من السلطات الأميركية كمية من الذخيرة، في حضور عدد من ضباط الجيش وأعضاء السفارة الأمريكية. وأضافت «تم التسليم في مطار رفيق الحريري الدولي، وسيتم تسليم المزيد منها تباعاً على دفعات. وهذه الذخيرة هي جزء من المساعدات الأمريكية المقررة للجيش اللبناني».