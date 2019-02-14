التحالف يفند مزاعم استهداف مدرسة

المصدر: الرياض- وكالات

نفى الفريق المشترك لتقييم الحوادث باليمن، استهداف التحالف العربي مدرسة في حجة اليمنية عام 2015. وقال المستشار منصور المنصور، الناطق الرسمي باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، إن «قوات التحالف استهدفت نقطة تفتيش وإمداد عسكرية لميليشيا الحوثي بمحافظة حجة في أكتوبر 2015، وما أثير عن إصابة مدرسة قريبة غير صحيح».

وأضاف المنصور، إن «ميليشيا الحوثي حوّلت نادياً رياضياً بمحافظة صعدة إلى ثكنة عسكرية، ما يجعله هدفاً عسكرياً مشروعاً فتم استهدافه في 20 ديسمبر 2017». وأكد أنه «فيما يخص الادعاء بمقتل 4 يمنيين في قصف قارب مدني يوم 5 أبريل 2017، فإن قوات التحالف البحرية والمروحيات الملحقة بها لم تقم بأي عمليات خلال هذا اليوم».