تنفيذ الإعدام بحق 3 مدانين بقتل مسؤول أمني في مصر

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

نفذت السلطات المصرية، أمس، حكم الإعدام شنقاً، بحق ثلاثة دينوا بقتل مسؤول رفيع في الشرطة في العام 2013، وفق ما قال مسؤولان أمني وقضائي. وكانت محكمة النقض المصرية، قد أيدت حكماً بإعدام ثلاثة أشخاص دينوا بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة أثناء مداهمة منطقة كرادسة غرب القاهرة. ويشمل الحكم كلاً من: محمد سعيد، وفرج محمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي النحاس، وأخطرت السلطات المصرية أسرهم لاستلام جثامينهم.

الجدير بالذكر، أن محكمة النقض، برئاسة المستشار وجيه أديب، قضت في وقت سابق بتأييد عقوبة إعدام ثلاثة متهمين وتأييد السجن المشدد 10 سنوات لخمسة آخرين وتخفيف حكم الإعدام إلى المؤبد لـخمسة متهمين في نفس القضية.

وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم قتل ضابط، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات دون تصريح لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد، وإنشاء وإدارة جماعة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على حرية الأشخاص، والإضرار بالوحدة الوطنية، وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القوات.