الحريري خلال البيان الوزاري: نريدها حكومة أفعال لا أقوال

المصدر: بيروت - وكالات

بدأ مجلس النواب اللبناني، أمس، جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، تستمرّ يومين بناءً على دعوة رئيسه نبيه بري. وتمثل الحكومة أمام مجلس النواب لمناقشة بيانها الوزاري تمهيداً لنيل الثقة والانطلاق بعدها إلى العمل. وأكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن مهمة حكومته هي الانتقال بالبلاد إلى حالة استقرار.

وقال الحريري، خلال تلاوته البيان الوزاري أمام المجلس النواب الذي انعقد أمس، إن «جدول أعمال الحكومة يزخر بالتحديات، والمطلوب ورشة عمل وتعاون مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مهمتها الانتقال بالبلاد من حالِ القلق الاقتصادي والاجتماعي، والتذمر الأهلي تجاه الخدمات الأساسية، إلى حال الاستقرار المنشود وإعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الإصلاح والتحديث والتطوير».

وأضاف «إننا نريدها حكومة أفعال لا أقوال تتصدى للفساد والتهرب الضريبي». وتابع: «أمامنا فرصة لن تتكرر للإنقاذ والإصلاح». وأشار إلى أن «الحكومة تؤكد أن وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور المنبثق عنها هما أساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والحافظ الأساسي للتوازن الوطني.

وتؤكد الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التجسس الإسرائيلي».

وقال رئيس الوزراء اللبناني: «إن الحكومة تكرر الالتزام بما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسّكه بسلمه الأهلي».

وشدد على «ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين باحترام ميثاق جامعة الدول العربية مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي». وأضاف: «ستواصل الحكومة التزامها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701».

وتابع: «أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لا يزال يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه».

وأعلن أن الحكومة تؤكد «على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».