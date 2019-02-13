هادي يشيد بمواقف وتضحيات الإمارات في دعم اليمن

المصدر: الرياض - سبأنت

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط اليمن بدولة الإمارات، المبنية على أواصر الأخوة ووحدة الهدف والدم والمصير المشترك.

وأشاد الرئيس اليمني، خلال استقباله، أمس، سفير الدولة لدى اليمن، سالم الغفيلي، بمواقف وتضحيات دولة الإمارات وامتزاج الدماء الأخوية الزكية في ميادين البطولة والشرف لنصرة الشعب اليمني، والدفاع عن الهوية العربية في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من الميليشيا الحوثية الإيرانية ومن يواليها.

وقال هادي: «إن المواقف الصادقة والعلاقات الأخوية ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان شعبنا اليمني على الدوام تجاه الأشقاء في دولة الإمارات ودول التحالف العربي الداعم لليمن وشرعيته بقيادة المملكة العربية السعودية». وحمل الرئيس اليمني سفير الدولة نقل تحياته إلى إخوانه قادة دولة الإمارات.

من جانبه، عبّر السفير الغفلي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور وتمتين العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.