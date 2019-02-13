المصدر: الرباط - د.ب.أ

أعلن الأمن المغربي، أمس، توقيف ثلاثة فرنسيين بمدينة سلا للاشتباه في تورطهم بتمويل الإرهاب والارتباط بمقاتلين ينشطون في تنظيمات إرهابية. وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان أمس، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز المخابرات المغربي)، «تمكنت (الاثنين) من توقيف ثلاثة مواطنين فرنسيين بمدينة سلا، أحدهم من أصل جزائري، استطاعوا نسج علاقات وثيقة مع مقاتلين ينشطون في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي بالساحة السورية العراقية، علاوة على الاشتباه في تورطهم في جمع مبالغ مالية لفائدة أوساط متطرفة بغرض تمويل عمليات إرهابية».

وأشار البيان إلى أنه «تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب».