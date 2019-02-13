«نداء تونس» يدعو السبسي إلى التدخل لتشكيل قيادة جديدة للحزب

المصدر: تونس - البيان

دعا المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس إلى تشكيل هيئة تسييرية جديدة تُكلّف باتخاذ المواقف السياسية للحزب إلى حين انعقاد مؤتمره الانتخابي المقرر مارس المقبل، وتكون تركيبتها مشتركة ومتوازنة بين الهيئتين التأسيسية والسياسية والمكتب التنفيذي، داعياً الرئيس المؤسس للحركة الباجي قائد السبسي إلى اختيار رئيس لها.

وأكّد المكتب في بيان، أمس، «ضرورة تجنّد الندائيين والشخصيّات والكفاءات الوطنية والنشطاء في الحقل المدني وروّاد الرأي، من أجل البحث عن حلولٍ غير مسبوقة لبناء جبهة وطنية واجتماعية، تسندها أغلبية شعبية وبرلمانية لاستكمال مهامّ المرحلة الانتقالية، وإرساء الهيئات الدستورية والظفر بمعركة الإصلاح الشامل وتطوير الدستور».

ودعا الحزب الذي تأسس في العام 2012 وفاز في انتخابات 2014 الرئاسية والبرلمانية، الرئيس السبسي إلى التدخل لتعيين رئيس لقيادة جديدة، في إشارة إلى الرغبة في استبعاد القيادة الحالية المتمثلة في حافظ قائد السبسي الذي يواجه خلافات حادة مع لجنة تنظيم المؤتمر الانتخابي.

في الأثناء، قال عضو المكتب التنفيذي منذر بالحاج علي، إن مبادرة «لم شمل الندائيين» أصبحت ضرورة ملحة في ظل صعوبة الأوضاع التي تعيشها تونس وتشتت «النداء»، قائلاً إن «دقة وخطورة الوضع أصبحا يستدعيان عودة كل من ساهم في تأسيس حركة نداء تونس، فوضع الحزب الحالي لا يساعد على مجابهة التحديات».

وأضاف، إن أعضاء المكتب التنفيذي، أكدوا خلال الاجتماع الذي عقدوه، مساء الاثنين، ضرورة توحيد العائلة السياسية الوسطية من أجل وضع تصوّر مشترك وبرنامج موحّد لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي.