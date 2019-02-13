تأكيد فرنسي

المصدر: باريس - وكالات

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن القوات الفرنسية قصفت قافلة للمتمردين في تشاد لمنع حدوث انقلاب ضد الرئيس إدريس ديبي. واستجابة لطلب من ديبي قصفت طائرات حربية فرنسية قافلة مدججة بالسلاح للمتمردين عبرت الأسبوع الماضي من ليبيا وتوغلت في الأراضي التشادية.

وقال لو دريان لأعضاء البرلمان «شنت مجموعة متمردة جاءت من جنوب ليبيا هجوماً.. للاستيلاء على السلطة بالقوة في نجامينا. الرئيس ديبي طلب منا كتابة التدخل لمنع وقوع انقلاب وحماية بلاده».

ودمرت الطائرات الحربية الفرنسية عشرات الشاحنات الصغيرة، وقال الجيش التشادي لاحقاً إنه اعتقل أكثر من 250 متمرداً من اتحاد قوى المقاومة وهو تحالف للمتمردين التشاديين يتخذ من ليبيا مركزا له.