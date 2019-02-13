الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً بالضفة ويتوغل في غزة

المصدر: القدس المحتلة - وام

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، 16 شاباً فلسطينياً من مناطق متفرقة بالضفة وصادرت أموالاً بتهمة تشكيل خلايا مقاومة في الضفة ومهاجمة المستوطنين، فيما توغلت جرافات عسكرية إسرائيلية لمسافة محدودة شرقي بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الأمن اعتقلت الليلة قبل الماضية 16 فلسطينياً بالضفة الغربية.

وأفاد تقرير إخباري فلسطيني بأن جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت صباح أمس لمسافة محدودة شرق بلدة خزاعة جنوب غزة.

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن مصادر محلية أن 6 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت عبر بوابة «السناطي» شرقي بلدة خزاعة، وبدأت بأعمال تجريف بمحاذاة الشريط الحدودي بإسناد من طائرات بدون طيار.