دعوة لبنان للقمة العربية الأوروبية

المصدر: بيروت ـ د.ب.أ

تسلّم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة للحضور والمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ يومي 24و25 فبراير الجاري.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس المصري نقلها إليه أمس سفير مصر في بيروت نزيه النجاري، وتضمنت دعوة للحضور والمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى.

ووصف الرئيس السيسي، في رسالته، هذه القمة بأنها «تاريخية، وسوف تؤكد أهمية العلاقات العربية-الأوروبية التي تستند إلى مصالح سياسية وأمنية واجتماعية-اقتصادية مشتركة، وروابط تاريخية وثقافية عميقة، فضلاً عن الجوار الجغرافي بين الدول العربية والأوروبية».