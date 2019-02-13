أحباط محاولة تهريب لبنانيين اثنين و18 سورياً إلى قبرص

المصدر: بيروت - د.ب.أ

لقي مهرب لبناني حتفه وأصيب آخر في عملية للاستخبارات اللبنانية أحبطت خلالها محاولة لتهريب لبنانيين اثنين و18 سورياً إلى قبرص.

وقال بيان للجيش اللبناني أمس، إنه أثناء مطاردة دورية من مديرية الاستخبارات، أول من أمس، لأشخاص «يقومون بالاتجار بالبشر والتهريب إلى الخارج عبر البحر.. أقدم المهربون على صدم العناصر الذين بادروا إلى إطلاق النار باتجاههم، ما أدى إلى مقتل أبرز المهربين المدعو مصطفى كلاسينا، وإصابة المدعو بشار الخير». وتابع البيان أنه دورية من مديرية الاستخبارات دهمت، شقة في منطقة بحنين، وأوقفت 9 سوريين.