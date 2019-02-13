الخرطوم تفاوض الأمم المتحدة لسحب بعثة «يوناميد»

المصدر: الخرطوم - وكالات

بحث اجتماع موسع بوزارة الخارجية السودانية بين الحكومة والأمم المتحدة الاستعدادات لانسحاب «يوناميد» من دارفور واستكمال الاستقرار في الإقليم. وترأس الجانب السوداني في الاجتماع الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد بمشاركة إدارات وزارة الخارجية المختصة والأجهزة والوزارات الأعضاء في اللجنة الوطنية لتسهيل خروج بعثة اليوناميد.

بينما ترأست وفد الأمم المتحدة بنتو كيتا- مساعد الأمين العام لأفريقيا بإدارة الشؤون السياسة وبناء السلام وضم اوسكار فيرنانديز- مساعد الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام ومراد وهبة مساعد الأمين العام مدير المكتب الإقليمي للبلاد العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجانب ممثلي عدد من وكالات الأمم المتحدة وقيادات من بعثة اليوناميد بالسودان.