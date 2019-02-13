رسالة تسامح

أكد نائب رئيس البرلمان العربي اللواء سعد الجمال أن وجود مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في الساحة نفسها بالعاصمة المصرية الإدارية الجديدة رسالة للعالم بعظمة ثقافتنا وما تتسم به من تسامح وقبول للآخر.

وقال الجمال، في كلمته بالجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي التي عقدت بمقر الجامعة العربية في القاهرة أمس، إن إلقاء شيخ الأزهر د. أحمد الطيب كلمة في افتتاح الكاتدرائية وإلقاء البابا تواضروس بطريرك الكنيسة المرقسية كلمة في افتتاح المسجد يشير إلى أن ثقافة بلادنا هي ثقافة الانفتاح وقبول الآخر.

ولفت إلى مؤتمر الأخوة الإنسانية الذي عقد في الإمارات، وجمع بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر، والذي أبرمت فيه وثيقة الأخوة الإنسانية لتبعث رسالة للعالم أننا أمة المحبة والسلام ونرفض العنف. وأكد أن تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي يفتح الآفاق لتعزيز التعاون بين العالمين العربي والأفريقي، خاصة أن نصف الشعوب العربية تقيم في أفريقيا. القاهرة - وكالات

412

بلغ عدد البلاغات المدونة منذ بدء الاحتجاجات في السودان (412) بلاغاً، تم فتحها في مواجهة (965) متهماً تحت عدد من مواد القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، يتعلق معظمها بالتظاهر والتحريض عليه والشغب والإخلال بالسلامة العامة والإزعاج العام، فيما ما زالت التحقيقات مستمرة في حالات الوفيات التي شهدتها بعض الولايات.

وبحسب تقارير رسمية نقلتها مواقع إخبارية مقربة من الحكومة سجلت ولاية الخرطوم أكبر عدد من البلاغات بين 11 ولاية وصلت إلى (113)، معظمها تحت المواد 77/‏69/‏67 من القانون الجنائي.

وفصلت المحاكم بالولايات في عدد كبير من البلاغات المقدمة إليها وأصدرت أحكاماً تراوحت بين السجن والغرامة في مواجهة (65) متهماً، وإطلاق سراح العشرات بالضمانة والتعهد الشخصي وشطب البلاغات، فيما تم الحكم ببراءة (16) من التهم المنسوبة إليهم. الخرطوم - وكالات