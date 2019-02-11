تشاد تعتقل رئيس أركان ميليشيا مرتبطة بقطر

المصدر: تونس، بنغازي - البيان

أعلنت الحكومة التشادية رسمياً، أمس، اعتقال رئيس أركان ميليشيا اتحاد قوى المقاومة، التي تضم ميليشيات معارضة عدة تحتها كونها ائتلافاً مسلحاً يتزعم قيادته العليا المتمرد المقيم في قطر تيمان آرديمي.

ونقلت صحيفة «الوحدة إنفو» التشادية أمس عن مصادر عسكرية حكومية أن رئيس أركان التمردين عثمان محمد حسين، والناطق باسمها تيغوني نيقو، ويرى المراقبون أن اعتقال عثمان محمد حسين، باعتباره القائد الميداني لميليشيا المتمردين التي يتزعمها تيمان أرديمي المقيم في ضيافة الديوان الأميري بالدوحة، يمثّل ضربة موجعة لمخططات الدوحة في منطقة الساحل والصحراء، وخاصة جمهورية تشاد، انطلاقاً من الجنوب الليبي.

الى ذلك اعلن الجيش الوطني الليبي نهاية العمليات في درنة الليبية وطرد التنظيمات الارهابية المدعومة من قطر الى خارجها.

وباركت الحكومة المؤقتة بشرق ليبيا «انتهاء العمليات العسكرية في مدينة درنة وتطهيرها كاملة من الإرهاب».