«حماس» تعرقل عمل موظفي معابر غزة

المصدر: غزة - وكالات

أقدمت حركة حماس على عرقلة عمل موظفي هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية المتواجدين على «معبر كرم أبوسالم» التجاري، ومنعتهم من الوصول للمعبر.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن عناصر من حركة «حماس» عرقلوا، أمس، عمل موظفي هيئة المعابر والحدود في السلطة الوطنية المتواجدين على «معبر كرم أبوسالم» التجاري، ومنعتهم من الوصول للمعبر ونقلت الوكالة عن مصدر في المعبر أن «عناصر من حماس احتكت بموظفي الهيئة على المعبر (الواقع جنوب شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة)، واستفزتهم وعرقلت عملهم، ومنعتهم من الوصول للمعبر لأداء واجبهم وعملهم في تسهيل حركة تنقل شاحنات البضائع والمحروقات ومواد البناء لأهالي غزة».

ويعد معبر كرم أبوسالم المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، وتمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات ومستلزمات طبية وأدوية لأهالي القطاع. ولم يصدر على الفور تعقيب من حركة حماس.