10 كتائب ليبية تنضم إلى عملية تطهير الجنوب

المصدر: بنغازي - وكالات

أعلنت 10 كتائب عسكرية من مدينة أوباري، جنوب غربي ليبيا، تأييدها لعملية الجيش الوطني الليبي، جنوبي البلاد، مطالبة حكومة الوفاق بعدم السماح بقدوم أي قوات عسكرية للمنطقة، والوقوف مع الجيش لتوفير الأمن والأمان للمواطنين. وفي بيان مشترك، أعربت الكتائب عن رفضها التام والمطلق لتعيين الفريق علي كنّه آمراً للمنطقة العسكرية سبها التابعة لحكومة الوفاق.

وأكد الموقعون أن بيانهم يأتي استجابة لمطالب أهلهم في المنطقة الجنوبية وانطلاقاً من إرادتهم الوطنية الحرة من أجل وحدة وسيادة وحماية ليبيا. وقال الموقعون: «نؤيد ونرحب بعملية تحرير الجنوب التي أطلقها قائد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، ونحن على أتم الاستعداد لتنفيذ الواجب المنوط بنا من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة».

وعبّر الموقعون عن رفضهم واستنكارهم للمحاولات التي وصفوها بـ«غير المجدية» للوقوف أمام تقدم الجيش في المنطقة الجنوبية، مطالبين حكومة الوفاق بعدم السماح بقدوم أي قوات عسكرية للمنطقة الجنوبية والوقوف مع الجيش لتوفير الأمن والأمان للمواطنين في المنطقة، مطالبين بتقديم الخدمات للمواطنين وتنمية المنطقة.