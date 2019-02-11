لجنة تحضيرية للمطالبة بتأسيس إقليم نينوى

المصدر: بغداد- البيان

دعت مجموعة من القوى والحركات الشعبية بمحافظة نينوى، إلى تأسيس إقليم تكون عاصمته مدينة الموصل. وقال الناطق عن اللجنة التحضيرية فارس حازم الجويجاتي، في مؤتمر صحافي، تم عقده بمدينة أربيل «كلنا يعلم أن نينوى، ومنذ تأسيس الدولة العراقية، أدت دوراً ريادياً وتاريخياً في الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وازدهاره، علمياً واقتصادياً، لكنها، ونتيجة لاعتماد أسلوب الحكم المركزي لإدارتها، الذي لم يتناسب مع طابعها الجيوسياسي وتكوينها المجتمعي، عانت من أضرار السياسات الخاطئة التي مورست بحقها من قبل الحكومات السابقة، حتى أصبحت مدينة منكوبة بلا حدود».