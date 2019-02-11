تنسيق مشترك بين البيشمركة والجيش العراقي

المصدر: بغداد - البيان

من المقرر ان تقوم اللجان الميدانية المشتركة التي شكلتها وزارتا الدفاع العراقية والبيشمركة الكردية بزيارات ميدانية، للمناطق المختلطة في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى وديالى.

وقال اللواء قارمان كمال، نائب رئيس الأركان للعمليات في وزارة البيشمركةإن اللجان الميدانية التي شكلتها وزارتا البيشمركة والدفاع لتعزيز التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش، ستقوم بزيارة المناطق المختلطة في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى وديالى. وأضاف «تم تحديد موعد أسبوع لإنهاء عمل اللجان الميدانية، وستقوم تلك اللجان برفع تقارير عن الأوضاع الميدانية في تلك المناطق إلى اللجنة العليا».