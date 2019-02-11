تحدٍ

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن شعار القمة الأفريقية 2019، يمثل تحدياً لدولنا، في ظل النزاعات الممتدة، والتي ولدت أزمات إنسانية واسعة النطاق، قائلاً «نقف معكم في كل ما تتخذونه لإسكات صوت البنادق». وقال أبو الغيط «تشرفني مشاركتكم في هذه القمة، ما يعكس العلاقة التاريخية بيننا.. يجب على الجانبين العربي والأفريقي، العمل بشكل أوثق لمواجهة التحديات، وتبني أجندة عمل متسقة». وأشار إلى أن ليبيا باتت تمثل مسرحاً تتلاقى فيه جميع التحديات، مطالباً الجميع بتجديد الالتزام تجاه مساندة هذه الدولة.

ملفات

شدد رئيس المفوضية الأفريقية، موسى فكي، على أن ملفات النزاعات المسلحة والتعليم والصحة والهجرة، تنتظر حلولاً جذرية، داعياً إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لمشكلات اللاجئين، وإيجاد حلول لهذه الظاهرة. وما يتعلق بمبادرة التمويل الذاتي للاتحاد الأفريقي، والمستندة على اقتطاع 0.2 % من واردات بعض المنتجات للدول الأعضاء، قال فكي «نسجل تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق الاستقلالية المالية».

خبرات

رأى مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، أن العنصر الرئيس في تنمية أفريقيا، يكمن في الخبرة الإنسانية، معتبراً أن «الاستثمار في العنصر البشري مهم للغاية». وأكد غيتس اعتزامه مواصلة تقديم الخبرات والموارد لخدمة أفريقيا، مشيراً إلى أن شركته استثمرت أكثر من 15 مليار دولار في قطاع الصحة لمحاربة الأمراض والفقر في أفريقيا بالسنوات العشرين الماضية. أديس أبابا - وكالات