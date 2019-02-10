الشرعية تسيطرعلى مركز مديرية الحشا في الضالع

المصدر: عدن - البيان

أعلن الجيش اليمني، أن مقاتلي المقاومة الشعبية سيطروا على مركز مديرية الحشا بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد، بعد معارك ضد ميليشيا الحوثي الايرانية في وقت شنت مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع عسكرية حوثية ومستودعات للطائرات المسيرة في صنعاء، في وقت أكملت قوات التحالف تدريب وتأهيل وحدات قتالية جديدة سيتم الدفع بها خلال أيّام إلى جبهات القتال في محافظة اب وسط البلاد.

وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن قوات التحالف استكملت تدريب لواء عسكري كامل من سكان المحافظة وسيتم تسليحه ونقله إلى جبهات القتال في مديرية دمت شمال محافظة الضالع لمساندة القوات الموجودة هناك في استكمال تحرير عاصمة المديرية .

سيطرة

ووفقاً لهذه المصادر فإن الوحدات القتالية الجديدة تشكلت من أفراد قوات الجيش اليمني قبل سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية على معسكراته، حيث التحق منتسبو تلك القوات بالقوات التي انضمت للشرعية وجرى إعادة تدريبها وتأهيلها على يد خبراء من الجيش اليمني وآخرين من قوات التحالف وبما يتناسب والطبيعة الجبلية لمحافظة اب والتي تقع بين محافظتي ذمار وتعز وبالسيطرة عليها سيتم عزل الميليشيات وقطع إمداداتها في محافظة تعز.

تقدم

وأعلن الجيش اليمني،امس أن مقاتلي المقاومة الشعبية سيطروا على مركز مديرية الحشا بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد، بعد معارك ضد ميليشيا الحوثي في وقتبينت مصادر أن التقدم في محافظة اب سيفتح الباب أمام التقاء القوات المتقدمة من محافظة البيضاء نحو محافظة ذمار وأن وحدات قتالية أخرى من محافظة الضالع باتت جاهزة للمشاركة في المعركة الهادفة إلى استكمال تحرير مديرية دمت باعتبارها آخر مديرية تتبع محافظة الضالع لا تزال الميليشيا توجد بها.

غارات

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي، في وقت مبكر من فجر أمس، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع عسكرية حوثية في صنعاء. ونقلت مواقع إخبارية عن مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات استهدفت مستودعات حوثية في منطقة بني الحارث، شمالي العاصمة صنعاء وسمع دوي انفجارات متتالية.

وأعلن التحالف أن القصف طال مواقع تخزين الطائرات المسيرة وعربات الإطلاق في صنعاء. وطالب التحالف المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً أن الضربات تتوافق مع القانون الدولي.