اليماني يطالب بضغط دولي على الحوثيين لتسهيل وصول المساعدات

المصدر: الرياض - وكالات

قال خالد اليماني وزير الخارجية اليمني، أمس السبت، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تستغل الوضع الإنساني في اليمن لتحقيق مكاسب سياسية. وأشار اليماني، في تغريدة على موقع التدوينات «تويتر»، إلى أن «البيان الأخير الصادر عن مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ هو دليل آخر على استغلال الحوثيين الوضع الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية».

ضغط

وطالب وزير الخارجية اليمني المجتمع الدولي بممارسة أقصى مستويات الضغط على الحوثيين للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء حصارهم على اليمنيين بما في ذلك في تعز، والالتزام بواجبات السلام. وشدد على ضرورة أن يشمل ذلك رفع وطأة الحصار الإنساني على محافظة تعز منذ 4 أعوام، بجانب الالتزام بواجبات السلام.

رفض

وفي وقت سابق، قال لوكوك، في بيان، إنّ الحوثيين يرفضون السماح لوكالات الأمم المتحدة بعبور خطوط المواجهة والوصول إلى مخازن البحر الأحمر الموجودة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، لأسباب أمنية.

عجز

وتقول الأمم المتحدة إن مخازن البحر الأحمر فيها قمح كافٍ لإطعام 7,3 ملايين شخص مدة شهر، بحسب الأمم المتحدة. ولم يتمكّن برنامج الأغذية العالمي من الوصول إليها.