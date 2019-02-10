غزة تشيّع شهيدي الجمعة الـ46 لمسيرات العودة

المصدر: غزّة، القدس المحتلة - وكالات

شيّع الفلسطينيون، في مسيرتين منفصلتين، جثماني شهيدين ارتقيا في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الـ46. وارتفع عدد شهداء مسيرات العودة بارتقاء الشهدين إياد شلبي وحمزة محمد اشتيوي، إلى 265 شهيداً.

إلى ذلك، اعتقل الاحتلال، أمس، فلسطينياً في الضفة الغربية، بزعم الاشتباه في قتله امرأة إسرائيلية بالقرب من القدس الأسبوع الماضي. وتم القبض على الرجل في رام الله في عملية مشتركة بين شرطة الاحتلال ووكالة الأمن.

واقتادت وكالة الأمن الفلسطيني، وهو أحد سكان مدينة الخليل الفلسطينية في الضفة الغربية، لاستجوابه. وذكرت وسائل فلسطينية أن قوة أمنية عسكرية اقتحمت مسجداً ومبنى قريباً في رام الله خلال عملية الاعتقال، وأن مواجهات اندلعت في المكان بين الفلسطينيين والمستوطنين. بدورها، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن خمسة فلسطينيين تعرضوا لإصابات بالرصاص المطاطي، ووصفت إصاباتهم بالطفيفة.