اعتداء

روى قاضي محكمة تحقيق الموصل سمير برواري، أمس، تفاصيل الاعتداء عليه من قبل ميليشيا لحشد الشعبي، فيما أشار إلى انه قدم شكوى إلى محكمة استئناف نينوى بشأن ذلك.

وقال برواري انه «لدى خروجي من الدوام الرسمي يوم الأربعاء الماضي وأثناء توجهي إلى الموصل مررت بإحدى السيطرات التابعة لميليشيا الحشد الشعبي في تل عبطة حيث اعتدوا على سائقي بالضرب دون تدخل الشرطة، كما حاولوا الاعتداء علي»، مضيفاً «انني قدّمت شكوى إلى محكمة استئناف نينوى ضد المعتدين علي».بغداد - وكالات

دعم

اعتبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، امس، أن الأوضاع الطبيعية تعود بالتدريج في أرجاء البلاد والقوات الأمنية تمسك بالمبادرة، فيما أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية دعم بلادها لاستقرار العراق والسعي لمواصلة جهود ملاحقة الإرهاب.

وقال مكتبه في بيان أن عبدالمهدي استقبل وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، وجرى بحث تطوير التعاون بين البلدين ودعم جهود استقرار العراق. بغداد - البيان