لبنان يفتح تحقيقاً في انتحار مواطن حرقاً

المصدر: بيروت - د.ب.أ

قرّر وزير العدل اللبناني، البير سرحان، أمس، فتح تحقيق في وفاة مواطن أضرم النار في نفسه بسبب سوء أوضاعه المادية. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، عن سرحان قوله: «مع تعاطفي الصادق مع عائلة المرحوم جورج زريق، واستنكاري الشديد لهذا الحادث المؤلم، أؤكد استكمال التحقيقات القضائية لجلاء الملابسات توصلاً إلى ترتيب المسؤوليات».

وكان زريق قد توفي أول من أمس الجمعة بعدما أضرم النار في نفسه في باحة مدرسة بكفتين، احتجاجاً على عدم إعطائه إفادة مدرسية لنقل ابنته من المدرسة التي تدرس فيها إلى مدرسة أخرى، وذلك بسبب سوء وضعه المادي وتراكم القسط المدرسي المتوجب عليه. ولفظ زريق أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثراً بإصاباته.