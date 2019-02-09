رسمياً بو تفليقة مرشح الحزب الحاكم لفترة رئاسية خامسة

المصدر: (د ب أ)

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر رسميا اليوم السبت ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل .

وقال معاذ بوشارب رئيس البرلمان الجزائري، منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الموالاة ) :"نحن اليوم نعلن رسميا بوتفليقة مرشحا لرئاسيات 2019 عن حزب جبهة التحرير الوطني".

وأضاف بو شارب ، خلال كلمة ألقاها في افتتاح تجمع أربع تشكيلات سياسية، موالية للسلطة بالقاعة البيضاوية بالعاصمة اليوم ، إن الجزائر تعيش اليوم "استقراراً أمنياً بفضل حكمة بوتفليقة ".

وأضاف أن الجيش الجزائري، زاد قوة، بعد اعتلاء بوتفليقة لرئاسة البلاد ، معتبرا أن "العهدة" الخامسة ستضمن " تكريس المكانة التي وصلت إليها الجزائر اليوم وسط دول العالم في ظل الاستقرار الأمني الذي تعيشه الدولة".