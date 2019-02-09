عبد المهدي يتلقى دعوة رسمية من السيسي لزيارة مصر

المصدر: بغداد - وكالات

تلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أول من أمس، دعوة رسمية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيارة جمهورية مصر العربية.

واعداً بتلبيتها في أقرب وقت ممكن. وقال المكتب الإعلامي ل‍عبد المهدي في بيان إن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل، مساء أول من أمس، مبعوث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سفير مصر في بغداد علاء موسى، الذي نقل دعوة رسمية من الرئيس السيسي لرئيس الوزراء لزيارة جمهورية مصر العربية، ووعد الأخير بتلبيتها في أقرب وقت ممكن».

وأضاف المكتب أنه «جرى استعراض العلاقات العراقية المصرية وسبل تطويرها في جميع المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك»، موضحاً أن «رئيس الوزراء أعرب عن شكره للقيادة المصرية وموقفها الداعم للعراق، واعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وتطلعه لزيادة التعاون في المجالات كافة».