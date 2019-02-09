تظاهرة في البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات

المصدر: بغداد - وكالات

تظاهر العشرات قرب ديوان محافظة البصرة، أمس، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل وإجراء إصلاحات على مستوى الحكومة المحلية.

وقال شهود عيان في البصرة إن عشرات الناشطين الشباب شاركوا في تظاهرة قرب ديوان المحافظة الواقع بمنطقة المعقل للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاسبة الفاسدين وتنفيذ إصلاحات على مستوى الحكومة المحلية.

مبيناً أن القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة. ولفت الشهود إلى أن التظاهرة امتداد لتظاهرات أسبوعية تخرج كل يوم جمعة في نفس المكان. يذكر أن محافظة البصرة شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية تظاهرات احتجاجية شبه أسبوعية للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات وإجراء إصلاحات ومحاسبة الفاسدين، وأكثر تلك التظاهرات كانت قرب ديوان المحافظة، وبعضها تضمنت إحراق إطارات سيارات وقطع شوارع بها.