نواب في الكونغرس يشنون هجوماً على الدوحة

المصدر: ■ واشنطن - وكالات

شنّت مجموعة من نواب الكونغرس الأمريكي هجوماً على قطر بسبب دعمها للإرهاب، مؤكدين أن مساندة الدوحة للإرهابيين لا يمكن تحمّلها.

وأوضح النواب جاك بريجمان وروجر مارشال ووارن دافيدسون، خلال مؤتمر منتدى الشرق الأوسط الذي حمل عنوان: «قطر: الحليف الاستراتيجي أو التهديد الاستراتيجي»، أن الدوحة تعتبر داعماً رئيسياً للإرهاب في الشرق الأوسط. وقال مارشال: «لا يمكن أن تتسامح واشنطن مع دعم الدوحة للمتطرفين»، مضيفاً: «دعم قطر للعنف والإرهاب يشكك في الشراكة الأمريكية».

وألمح مارشال إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، قد يعيدان النظر في بقاء قاعدة العديد الأمريكية في قطر على أساس تعامل الدوحة مع إيران وغيرها من الجماعات الإرهابية، بما فيها حماس وحزب الله وطالبان، لافتاً إلى أن وزير الخارجية سيتخذ الخطوات المناسبة.

بدوره، أكد بريجمان أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد إجراءات كافية تجاه قطر، منتقداً العلاقة بين الدوحة وإيران والإرهابيين، والقيام بأعمال قرصنة على اتصالات لمواطنين أمريكيين.

واقترح إجراءين لمعاقبة قطر: الأول هو تمرير قانون منع دعم حركة حماس، الذي يتطلب من وزارة الخارجية تقديم تقارير إلى الكونغرس عن ممولي حماس، التي دفعت قطر لها مليارات، وقد يؤدي هذا القانون إلى فرض عقوبات عليها، والإجراء الثاني هو تعديل قانون الحصانة السيادية الذي سيسمح للمواطنين الأمريكيين برفع دعاوى ضد الدول الراعية للإرهاب.