الجيش الليبي يغلق أجواء الجنوب ويقصف ثلاثة أهداف

المصدر: طرابلس، تونس- البيان

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أن مقاتلات سلاح الجو الليبي، تناوبت بعد ظهر أمس الجمعة على دك ثلاثة تجمعات للعصابات التشادية وحلفائها في الجنوب الليبي بالقرب من مدينة مرزق «جنوب غرب» وأوضحت شعبة الإعلام الحربي، أن الضربات قاسية وموجعة للجماعات الإرهابية الموجودة في المنطقة.

لافتة إلى أن مقاتلات السلاح الجوي الليبي عادت إلى قواعدها سالمة.وجاءت هذه الضربات بعد ساعات من إعلان غرفة عمليات القوات الجوية، أن الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقة غرفة عمليات القوات الجوية. ووفق مصادر مطلعة، فإن التحذير لا يستثني الطيران التابع لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس.