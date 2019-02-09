لبناني قضى حرقاً بعد عجزه عن سداد رسوم دراسة ابنته

المصدر: بيروت - وكالات

أضرم رجل النار في نفسه في باحة مدرسة شمالي لبنان، احتجاجاً على عدم إعطائه إفادة مدرسية لابنته لعدم تسديده المستحقات المالية، وفارق الحياة إثر ذلك، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أن جورج زريق كان ينوي نقل ابنته من مدرسة «سيدة بكفتين» في منطقة الكورة إلى مؤسسة تعليمية أخرى لعدم قدرته على تسديد المستحقات وتردي وضعه المادي، لكن المدرسة رفضت إعطاءه الإفادة الدراسية اللازمة، فأضرم النار في نفسه.

ونقل المواطن إلى المستشفى لكنه سرعان ما فارق الحياة، بحسب المصدر. وأصدرت إدارة المدرسة بياناً أشار إلى الظروف المالية الصعبة للضحية، موضحة أن إدارة المدرسة سبق أن أعفته من جزء من المستحقات المالية.