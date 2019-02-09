المصدر: عدن- وكالات

نزوح

قامت ميليشيا الحوثي، بقصف منطقة جنوبي مدينة الحديدة، مما أدى الى نزوح عشرات السكان نتيجة القصف الحوثي المستمر، بالذهاب إلى مناطق بعيدة، تاركين منازلهم ، وذلك برغم هدنة وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر الماضي.

وقال أحد النازحين، انهم قرروا النجاة بأرواحهم وأرواح النساء والأطفال، بعد أن أصبحوا عرضة للاستهداف بقذائف الميليشيا،.

نهب

صادرت قيادات حوثية مبالغ مالية ضخمة تابعة لصندوق النظافة بمحافظة إب - وسط اليمن. وقال مصدر مسؤول في السلطة المحلية بالمحافظة " إن قيادات حوثية نهبت كل العوائد المالية للحملة التي بدأتها في الثاني من الشهر الجاري، لحساباتها الشخصية. وأكدت مصادر بأن مبالغ كبيرة تحصل عليها الصندوق من منظمات دولية تمت مصادرتها.